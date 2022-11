Norra telekanalid tsenseerivad Kataris toimuva jalgpalli MMi ülekandeid

Mõne nädala pärast algava võistluse ettevalmistamist on varjutanud suur hulk sotsiaalseid probleeme, mis on seotud islamiriigi inimõigustega. Väidetavalt suri staadionite ehitamise käigus tuhandeid võõrtöölisi ning ka homoseksuaalsus on Kataris keelatud.

Norra telekanalid otsustasid, et ei soovi seetõttu Katarist televaatajatele pettekujutelma maalida ning rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) poolt valminud klippe eetrisse ei lasta. „Me seisame silmitsi olukorraga, kus Katar tahab näidata oma riiki ainult säravast küljest ning me ei soovi sellest osa võtta. See oli üks esimesi asju, mis me MM-ist rääkides paika panime,“ rääkis NRK jalgpallitoimetuse juht Mads Haby kodumaa väljaandele VG.

TV2 kanali peamänedžeri Eystein Thue sõnul aitas otsusele kaasa ka see, et ülekandeid puudutavaid reegleid on oluliselt lõdvendatud. „Võrraldes eelmiste kordadega on reegleid palju vähem. Varasemalt pidime erinevaid linnavaateid näitama, aga sel korral on tingimusi vähem kui me eeldasime. Meid küll julgustati neid klippe kasutama, aga otsustasime seda mitte teha,“ rääkis Thue.

Tänavune jalgpalli MM saab alguse 20. novembril, kui turniiri avamängus läheb Katar vastamisi Ecuadoriga.