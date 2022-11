Kristin Tattar valiti maailma parimaks kettagolfariks

Tattari sõnul on ta tunnustuse üle väga uhke: „Sellised autasud käivad heade esitustega kaasas. Mõistagi ei mängi ma selleks, et tunnustust teenida. Teen seda, sest armastan kettagolfi ja olen selle suhtes kirglik. Kui inimesed, kes on minu ümber, märkavad minu pingutusi, siis tunnen enda üle suurt uhkust,“ rääkis eestlanna.