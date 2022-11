Traditsiooniline jalgpalligala toimub tänavu uue formaadiga

„Jalgpallisüsteem on kasvanud nii suureks, et jõudsime loogiliselt uue formaadini, mis võimaldab tunnustada senisest rohkem inimesi ja organisatsioone, kes seda väärivad,“ lausus Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) arendusdirektor Mihkel Uiboleht . „Jalgpalligala muutub tempokamaks, samas saavad parimad jalgpallurid rohkem tähelepanu. Muuhulgas tunnustame esmakordselt Premium liiga ja naiste Meistriliiga iga liini parimaid.“

Uiboleht lisas, et EJLi jaoks oli formaati muutes väga oluline, et Esiliiga, II liiga, madalamate liigade ja rahvajalgpalli autasustamised jääksid Estonia kontserdisaali. „Tegemist on väga olulise osaga jalgpalliperest, kes väärib tunnustust ajaloolisel Estonia laval. Samas oli selge, et meil pole võimalik Jalgpalligalat venitada nelja tunni pikkuseks ja nii kujuneski välja uus formaat ehk kaks eraldi sündmust.“