Neinar Seli: Lõvide meeskonda saab võrrelda 1991. aasta kuldse Kaleviga

Mis teile seostub esimesena sõnapaariga Lõvide jalgpallimeeskond?

Lõvide meeskond loodi ju sügaval Nõukogude ajal, mil Eesti sportlased sinimustvalge lipu all võistelda ei saanud. Vaatamata sellele oli sport just see valdkond, kus eestlastele kaasa elades oli võimalik kasvõi natukenegi rahvuslikke tundeid välja näidata. Seetõttu elati vaid Eesti poistest loodud jalgpallimeeskonnale tohutult kaasa. Mõneti võib Lõvide puhul tõmmata paralleele Kalevi korvpallimeeskonnaga, kuigi ühed olid noored ja teised täiskasvanud.

Kes endistest Lõvide mängijatest on tänastele noortele suurimaks eeskujuks oskuste, iseloomu ja tahtejõu poolest?

Vaieldamatult on eeskujuks olnud Martin Reim ja Mart Poom. Kindlasti ka Marko Kristal.

Kes on tänapäeva spordis noortele sama tugevad iidolid, nagu olid kunagi Lõvide mängijad?

Kui jalgpallist rääkida, siis ikka need, kes on suutnud rahvusvahelisel areenil läbi lüüa. Praegu näiteks Karl Jakob Hein või Erik Sorga. Laiemalt spordist rääkides ka kindlasti Kelly Sildaru.

Milline oleks Eesti jalgpall täna, kui 1980ndete lõpus ei oleks säranud ja jalgpallipisikut levitanud Roman Ubakivi Lõvid?

Tollastest Lõvide mängijatest on ju väga paljud siiani jalgpalli juurde jäänud. Kas siis treenerite või jalgpalli toetajatena. See on kindlasti aidanud kaasa, et jalgpall on noorte hulgas sedavõrd populaarne. See on pelgalt oletus, aga võib-olla poleks Lõvideta meil olnud ka selliseid hilisemaid tähti nagu Andres Oper, Ragnar Klavan või Raio Piiroja.

Mida Estiko otsib erinevate koostööprojektide puhul – olgu see siis mõne sportlase või tiimi toetamine või koostööpartnerlus dokumentaalfilmi tegemisel?