Hooaega kuue võiduga alustanud Rakvere peatreener pani ootamatult ameti maha

„Raske südamega pean Rakvere VK peatreeneri kohalt tagasi astuma. See on puhtalt minu end otsus ja mul on hea meel, et Rakvere meeskond seda aktsepteerib. Põhjuseid on kaks - ülikooli lõpetamine ja perekondlikud põhjused. Soovin kogu Rakvere VK meeskonnale, fännidele ja toetajatele kindlat meelt ning rohkelt võidukaid kohtumisi,“ vahendab klubi Esna sõnu.