Traumast taastuv Kaspar Treier ootab platsile naasmist: reaalsest viskeliigutusest on asi veel kaugel

Itaalia kõrgliigatiimi Sassari ridadesse kuuluv Treier ütles alustuseks, et teda tõi Eestisse hea ilm. See oli loomulikult nali, sest Sardiinia ja Eesti kliimat ei anna võrreldagi. „Tegelikult käisin arsti juures, et käele viimane kontroll teha,“ rääkis ääremängija.

„Luumurru pealt on juba roheline tuli antud. Võiksin juba mängida ja kontakttrenni teha. Aga vaja on veel lihast kasvatada ja siis saan loodetavasti platsile. Ma ise loodan, et novembrikuu lõpuks saaksin mängida,“ lausus Treier.

„Ma eelistangi läbi murda ja korvi alt situatsioone lahendada just vasaku käega. Enamikel paremakäelistel mängijatel on tõukejalg vasak ja seega on vasakule minnes esimene samm kiirem. See on sarnane viskamisele - paremakäeline mängija läheb keskpositsiooniviskele pigem vasakult, sest siis on parem jalg juba ees ja see tundub mängijale mugavam,“ rääkis ta.