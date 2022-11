Esmakordselt Arsenali algkoosseisu kuulunud Hein põhjustas avapoolajal penalti

Võrreldes eelmise liigamänguga tegi Arsenal algkooseisus lausa kümme vahetust, Heina kõrval saavad võimaluse teiste seas ka Fabio Vieira, Eddie Nketiah ja Marquinhos. Samas on märgiline see, et Arteta edutas eestlase 11 sekka ning jättis USA koondise väravavahi Matt Turneri pingile. Liigas on kõik minutid saanud 24-aastane britt Aaron Ramsdale.