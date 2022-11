Vägeva skalbi võtnud Eesti snuukriäss sattus suurturniiril tualetiskandaali ja pani nimeka vastase kiid loopima

Petrovi matš 37-aastase Gary Wilsoniga (31.) jõudis ka briti suurimate portaalide veergudele. Ühest küljest oli eestlase 6:4 võit senise turniiri üks suuremaid üllatusi, ent teisalt suutis Petrov vastase korduvalt endast välja ajada, vahendab teiste seas The Sun.

Viiendas freimis saatis Petrov läbi õnne auku roosa palli, mis tõi talle ühtlasi ka võidu. Eestlane küll üritas küll käeviipega vabandada, et löök polnud nii mõeldud, ent laua taha pääsu oodanud Wilson virutas selle peale kii demonstratiivselt maha.

„Ta ei vaja tualetti! See on peale vahaeaga esimene freim ja ta läks uuesti sinna? Ta ei vaja tualetti,“ põrutas Wilson, kes võitis seejärel järgmised kolm freimi. Ent rohkemaks britil jaksu polnud ning eestlane on nüüd ühe võidu kaugusel 32 sekka jõudmisest.