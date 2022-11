GALERII | Pärnu kaotas eurosarjas kuivalt Lissaboni Sportingule. Peatreener Jasmin: aimasin seda ette

Avageim kulges Pärnu spordihallis võrdselt seisuni 3:3, kuid järgmisest kaheksast punktist võtsid seitse Portugali klubi mängijad. Kuigi suvepealinlased said vastase servid kätte, siis väga hädas olid eestlased vastase blokiga. Sportingu sidemängija tõmbas samal ajal mängu edukalt laiali, millega nad hoidsid kätte võideldud edu ja võitsid avageimi kindlalt 25:17.

Eestlased haarasidki kolmandas geimis initsiatiivi ja teenisid mõnepunktilise edu. Pärnakate 10:8 eduseisus lendas Lissaboni mängija ründelöök auti, ent üks kohtunikest nägi olukorras Eesti bloki õhkõrna puudet. Kahtlase otsuse järel Pärnu meeskonna mäng lagunes ning Sporting alustas sellest silmast 8:0 vahespurti. Sellest paugust Eesti sats enam ei taastunud ning nad kaotasid kolmanda geimi 14:25 ja kogu matši 0:3.

„Täna üllatust ei sündinud. Aimasin seda ette. Ilusaid hetki oli, aga mõned üksikud,“ tõdes Pärnu loots Jasmin kohtumise järel Duo5 ülekandes. „Trennis tehtut pole me suutnud mängu üle tuua. Teeme trenni ja proovime saada paremaks.“

Pärnu üritas üsna vähe silmi teenida temporündajate kaudu, augustis meeskonnaks peatreeneriks saanu sõnul pole see tema suunis. „Tegelikult nõuan ka seda, aga Richardil (sidemängija Richard Voogel - E. K.) on peas omad mõtted. Eks nõuan edasi,“ lausus Jasmin, kelle sõnul on arenguruumi ka leegionäride arvelt.