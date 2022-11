Jari-Matti Latvala: Tänaku tulek Toyotasse mõjuks mõnes mõttes rallile hävitavalt

Veel mõned nädalad tagasi tundusid rallimeeskondade koosseisud üsna kindlad, ent 23. oktoobril teatas Tänak Hyundaist lahkumisest. „Kui Ott poleks lahkunud, oleks ilmselt kõik jäänud samaks. Oti lahkumine avas uksed,“ möönis Latvala.

Toyota rallimeeskond on tänavu kindlustanud nii individuaalse kui ka meeskondliku MM-tiitli. Kataloonia etapi ajal leidis Latvala, et nende meeskonna koosseisus ei peaks tegema muudatusi. Ent väga suure tõenäosusega liigub sel hooajal Toyotas sõitnud Esapekka Lappi Hyundaisse.

„Ma ütlesin Hispaanias, et miks me peaksime sõitjaid vahetama, kui võitsime kõik tiitlid. Kuid alates sellest ajast on ringlema hakanud kuulujutud Esapekka lahkumisest. Nüüd arvan, et muutusi tuleb,“ vahendab portaal Rallit.fi meeskonna pealiku Latvala juttu. „Vaatame, mis saab. Vastused saate selle kuu jooksul.“

Latvala sõnul saavad nemad Esapekkale pakkuda nii-öelda poolikut hooaega, kus ta jagab masinat Sebastien Ogier'ga. „Hyundaiga võib ta saada täishooaja. Kui tema eesmärk on tulla kunagi maailmameistriks, siis ta peab selle võimaluse ära kasutama. Vähemalt mina näen olukorda nii,“ jätkas 37-aastane soomlane.

Kui Lappi tõepoolest meeskonda vahetab, siis võib Toyota tõsta tiimi kolmandaks piloodiks Takamoto Katsuta. Aga võimalikke lahendusi on teisigi. Latvala sõnul on tema telefon sõitjate kõnedest punane. „Ütleme nii, et mitmed piloodid on meiega suhelnud. Hüpoteetiliselt rääkides otsime Rally1 autosse pilooti, kes on varem Rally1 autoga sõitnud. Niisiis muid variante me ei vaata,“ kinnitas soomlane, et tiimi tahetakse kogenud pilooti.

Samal ajal on jätkuvalt lahtine Tänaku tulevik, kellel näib uuel aastal olevat kolm võimalust - saarlane sõidab uuel hooajal M-Spordis, sõidab Toyotas või ei sõida sootuks. Latvala andis taas mõista, et tema ei toeta Tänaku Toyotasse toomist.

„Kui me Oti võtaksime, siis mõnes mõttes hävitaksime selle spordiala, sest samas meeskonnas oleks kolm maailmameistri,“ vihjas ta võimalikule triole, kus oleks Rovanperä, Ogier ja Tänak.„M-Spordil on teda rohkem vaja. MM-sarja vaates oleks see parim lahendus.“