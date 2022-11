Kalle Rovanperä vihjas, et üks piloot lahkub Toyotast

Kuigi autoralli MM-sarjas on sõita veel üks etapp, siis selge on nii individuaalne kui ka meeskondlik maailmameister. Nii on rallimaailma telgitaguseid kui ka meediat täitnud peamiselt kuulujutud pilootide uutest töökohtadest. Näiteks Hyundail on peale Ott Tänaku ja Oliver Solbergiga lahku minekut tiimis vähemalt kaks vaba kohta.

Hyundaid on paari pandud erinevate meestega, ühe kõlavama nimena on läbi käinud sel hooajal Toyotat esindanud Esapekka Lappi. MM-tiitli kindlustanud Rovanperä tõdes, et ta ise uudiseid ei loe.

„Ma pole arutelusid jälginud. Minu koht on teada, mida peaksin veel teadma. Siis läheb asi huvitavaks, kui saan teada oma meeskonnakaaslased. Enne seda pole mul mõtet selle keskenduda,“ ütles Rovanperä Jaapani ralli eel Soome ajalehele Iltalehti, et ta ei tea, kes järgmisel hooajal Toyotas sõidavad.

Ent üsna ootamatult lipsasid meie põhjanaabri huulilt laused, et Lappi Toyotas ei jätka. „Esapekka oli hea meeskonnakaaslane ja ta on ka soomlasena mu hea sõber. Muidugi on kahju, et me ei saa enam koos lõbusalt aega veeta,“ vihjas Rovanperä sellele, et kaasmaalane on tiimist lahkumas.

Jaapani autoralli MM-sarja esimene kiiruskatse sõidetakse Eesti aja järgi neljapäeva hommikul.