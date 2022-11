Mitme rallisõitja patroon Markku Rautio: surilinal pole taskuid

Loomulikult aitavad logod kaasa ka ärile, ent mehe enda sõnul on see teisejärguline. „Ma kuulun peale sõda sündinute põlvkonda. Meile on justkui sisendatud mõtteviis, et kogu aeg tuleb midagi juurde saada, aga millestki kätte saadust me ei taha loobuda,“ nentis Rautio.