Hyundai boss avaldas, et sai Tänaku lahkumisest veidike varem teada. Suuri uudiseid lubati järgmiseks nädalaks

„Teadsin tema otsusest enne rallit. Loomulikult oli kuulujutte palju, kuid alati oli lootus, et ta otsustab teisiti. Soovisime, et ta jätkaks meie meeskonna ridades ja seega oli see natuke halb üllatus. Siiski teadsime tema otsusest enne Kataloonia rallit,“ avaldas Moncet.

DirtFish rääkis ka Tänakuga, kuid midagi uut saarlane oma tuleviku kohta ei öelnud. „Lõplik otsus sai langetatud väga hilja, kuid aasta on olnud pikk ja juhtunud on palju. Seega oli kõik lõpuks stressirohke,“ tunnistas Tänak. „Lõpuks oli otsus lihtsalt selline.“

Lõpetuseks teatas Moncet, et järgmisel nädalal saab Hyundai tuleva hooaja koosseis paika. Kindlasti teeb tiimis täisprogrammi kaasa Thierry Neuville. Ilmselt on jätkamas ka Dani Sordo ja seda poole kohaga. Meeskonnaga on seostatud eelkõige Esapekka Lappit. Poole koha peale on ilmselt pretendeerimas Craig Breen ja Teemu Suninen.