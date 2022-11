DELFI VIDEO | Joonas Riismaa: meie koondise tugevus on see, et oleme kõik noored ja vihased

Eelneval kahel hooajal mängis Riismaa Itaalia tugevuselt teises liigatasemel Pistoia meeskonnas, Tänavu tegi eestlane sammu edasi ja esindab Serie As Brindisit. Riismaa sõnul kulges tiimi sisseelamine hästi ja rahul on ta ka minutitega. „Tiimi keemia on suurepärane. Algus võib-olla muretsesin, et kuidas kõvemas liigas välja tulema hakkab. Väga suuri kohanemisraskusi polnud,“ tõdes Riismaa, kes on tänavu väljakul käinud seitsmes Seria A mängus.

Eesti koondis mängib MM-valikmängudes reedel Saku Suurhallis Rootsiga ja esmaspäeval Espoos Soomega. Eeldatavasti on Riismaa roll rahvusmeeskonnas päris arvestatav, sest mitmed põhitegijaid jäävad MM-valikmängudest kõrvale. „Kindlasti on veel ebakõlasid, aga see on paratamatu. Kuid seis on iseenesest hea. Meil on noore koondisena see eelis, et väga paljud on varem noortekoondistes koos mänginud. See annab väga palju juurde,“ lisas 20-aastane tagamängija.