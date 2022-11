DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe: peame kaitse pidama saama, sest ma ei usu, et kedagi üle viskame

„Koosseis on teistsugune kui viimases aknas ja on palju puudujaid, aga kohale tulnud püüavad ja tahavad anda endast maksimumi. Tuleb mängida nendega, kes meil on. Üldjoontes treeneri mängujoonis on enamikele teada, mis teeb asja lihtsamaks. Osad on [koondises] esimest korda, aga nad on korvpallikodu kaudu asjadega kursis,“ leidis koondise tagamängija Kristian Kullamäe, et koosseis on MM-valikmängude eel teistsugune ja huvitav.