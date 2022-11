Eesti jalgpallikoondise kaitsja on keerulisest probleemist üle saanud, koondis koguneb ka jaanuaris

Soccernet.ee küsis pressikonverentsil Paskotši seisundi kohta ning viitas kuuldustele, et noorel mängumehel on olnud probleeme südamega ja seetõttu olevat olnud tema karjääri jätkumine ka küsimärgi all. Häberli tunnistas, et Paskotšil on probleeme olnud, kuid noormees on praeguseks hakanud koduklubi Tottenhami ridades taas täie jõuga treenima.