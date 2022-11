Ootamatult Eestisse naasnud korvpallur Leemet Böckler: räägin ainult koondisest

Et USA üliõpilasliiga NCAA on hooajaga juba alustanud, tekkis korvpallihuvilistel õigustatud huvi, miks Böckler ülikooli asemel koondises on. Pealegi tema nime Saint Mary'se koosseisust enam ei leia.

„Oli võimalus koondise juurde mängima tulla ja otsustasin sellest võimalusest haarata,“ vastas Böckler küsimusele, mis teda Eestisse toob.

Ülikooli või oma tuleviku kohta korvpallur aga vaikis. „Ma räägin ainult koondisest. Tulin koondisesse ja rohkem mul polegi midagi öelda,“ sõnas ta.

201 cm pikkune Böckler siirdus Saint Mary'se ülikooli 2020. aastal pärast hooaegu Tallinna Kalevis ja TalTechis. Sama ülikooli lõpetas sel kevadel teine koondislane Matthias Tass. Böckleril ei õnnestunud ennast võistkonna põhitegijate sekka murda, olulist rolli mängis selles esimesel hooajal saadud jalavigastus.

Hooajal 2020/21 viskas ta NCAA-s kaheksa mängu ja keskmiselt 11 minuti jooksul 5,5 punkti. Aasta hiljem sai ta kirja 11 kohtumist, aga minutid kahanesid nelja ja punktid 1,9-ni.

Suvel näis kõik minevat ülesmäge, sest Böckler kerkis Austraalias peetud sõprusmängudes Saint Mary'se tiimi resultatiivseimaks. Ta viskas kuues matšis keskmiselt 13,3 punkti. Võistkonna koosseisust kadus Böckleri nimi alles hiljuti, ühtegi ametlikku teadet ülikooli poolelt tulnud pole.

Fotod Eesti koondise kolmapäevasest treeningust:

Eesti koondis mängib MM-valikmängudes reedel Saku Suurhallis Rootsiga ja esmaspäeval Espoos Soomega. Esimeses pikemas nimekirjas Böcklerit ei olnud, esmaspäeval teatatud 14-mehelises koosseisus oli Böckler aga sees.

„Tuli võimalus, et ta saab liituda ja võtsime ta kaasa. Leemeti sünniaasta on 2001 ja pikemas jooksus on ta kandidaat, et koondises mängida. Kui selline võimalus tuli, siis miks mitte seda kasutada,“ rääkis koondise peatreener Jukka Toijala.

„Leemet on laagris esimest korda. Iga päevaga läheb paremaks, ta saab aina enam nii kaitses kui ka rünnakul süsteemist aru,“ lisas ta.