Ott Tänakul on suurepärane võimalus panna Thierry Neuville oma sõnu sööma

Autoralli MM-sarja tänavune hooaeg saab lõpu sel nädalal, kui kavas on Jaapani ralli. Hooaja viimasele etapile minnakse vastu olukorras, kus Kalle Rovanperä on kindlustanud MM-tiitli. Ott Tänak on liikumas teise koha suunas ning Thierry Neuville kolmanda koha poole. Samas on Neuville nii tänavu kui ka eelnevatel aastatel armastanud öelda, et ükski teine Hyundai piloot ei ole talle hooaja kokkuvõttes vastu saanud.