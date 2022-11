Kas jalgpall tuleb lõpuks koju? Inglismaa hellitab MM-il jälle suuri lootusi

Inglismaa jalgpallikoondis läheb suurtele jalgpalliturniiridele ikka korraliku meediakäraga ja reeglina ka hiiglaslike lootuste ja ootustega. Viimased suurturniirid on inglastele pakkunud omajagu rõõmustamist, kuid otsustavad sammud on jäänud ikka tegemata. Loomulikult loodetakse saareriigis, et sel korral saadakse lõpuks ka karikas pea kohale tõsta.