VAATA JA KUULA | Pärnu meeskond kannatab võrdlust Maccabi, Brooklyni ja Golden State'iga. Mis jama see veel on?

Kuna 2023. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjas on käes FIBA „aken“ ehk rahvuskoondiste mängude nädal, siis iseenesest mõistetavalt vaadati otsa Eesti koondise nimekirjale. Neljateistkümne mehe hulgas on valikmängude tasemel päris mitmeid uusi tulijaid. Kullamäe väitel saavad kõik, kes Pärnu Sadama meeskonnast läbi käivad uue hingamise ja pole imestada, et mullu meistriks tulnud koosseisust on koondise praeguses valikus tervelt neli mängijat – Robert Valge, Mihkel Kirves, Artur Konontšuk ja Hugo Toom.