Barcelonale napp võit, Gerard Pique sai karjääri viimases mängus väljakule astumata punase kaardi

Jesus Gil Manzano puhul on tegemist kohtunikuga, kes on karjääri jooksul punase kaardiga kostitanud Barcelona ründelegende Lionel Messit, Neymari ja Luis Suarezt.

Barcelona on turniiritabelis 37 punktiga esikohal. Ühe mängu vähem pidanud Madridi Real on 32-ga teine. Kolmandat kohta on jagamas Bilbao Athletic, Madridi Atletico ja Real Betis 24 punktiga. Atletico ja Betis on pidanud ühe mängu vähem.