Pärnu alustab eurosarja kodupubliku ees Lissaboni Sportingu vastu

Koduses Balti liigas pole Toomas Jasmini juhendatav Pärnu hooaega ladusalt alustanud, kirjas on 5 punkti ja tabelis ollakse viimasel kohal.

Lissaboni klubi hoiab Portugali kõrgliigas kuuendat kohta. Sel hooajal leiab nende ridadest ka ühe endise Pärnu mängumehe, sest tempoosakonnas teeb tegusid Toms Švans.

Suvepealinna meeskonna peatreeneri Toomas Jasmini sõnul on vastase näol tegu kvaliteetse ja ühtlase meeskonnaga. „See on omamoodi tore, et Toms tuleb siia saali tagasi. Ta on kaks korralikku blokimängu seal teinud, saab näha, kuidas tal endises kodusaalis selles osas läheb,“ ütles juhendaja tuttava mängumehe kohta.

„Üldmulje on neist selline, et tegu on väga korraliku serviga meeskonnaga. Kui neil on keskmisest parem servipäev, siis läheb meil väga raskeks. Peaaegu kogu võistkond lööb head hüppeltservi ja sellele pöörasime me koosolekul ka tähelepanu. Sidemängija harrastab kiiret mängu ja meie tempodel tuleb tõsine tööpäev. Rünnakul jaotab ta palli hästi nurkade ja diagonaali (Gabriel Bertolini) vahel ära, diagonaal on korralik ka, tema pidrudamisega tuleb meil hakkama saada,“ iseloomistas ta vastast.

Jasmin lisas, et tema hoolealustele andis lisatõuke nädalavahetusel Balti liigas teenitud 3:2 võit Daugavpilsi üle. „See lisas eneseusku ja ka tänane trenn oli hea. Eks eurosarjas on nagu Balti liigaski, et me peame väga hästi õnnestuma, et vastu saada neile.“