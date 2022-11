Tuuli Tomingas: loodetavasti pean talve lõpuni vastu

„Mulle kippus siin (Rootsis - toim) väike külmetus ligi, aga suvel pääsesin igasugustest probleemidest. Isegi koroona on minust kaarega mööda kõndinud. Külmetus oli väike tagasilöök, aga üldjoontes on kõik väga ilusti sujunud.

Kuna nüüd on laias laastus läinud kõik hästi ehk tervisega on kõik korras, siis ei tahaks ma väita, et olen võrreldes eelmise aasta novembriga kehvem. Arvan, et olen tänavu kõvasti targemini valmistunud ja loodetavasti pean talve lõpuni vastu,“ rääkis Tomingas.