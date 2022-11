Rauno Nurgerit kutsuti põnevale turniirile, mille auhind on miljon dollarit

Jutt on TBT-st ehk The Basketball Tournamentist, mida peetakse alates 2014. aastast. Sel suvel toimus 64 võistkonna osalusega turniir juulis ja augusti alguses. Paljud võistkonnad koosnevad NCAA ülikoolitiimide vilistlastest, aga leidub ka lihtsalt sõpruskondade punte või ühe sponsori taha koondunud satse.

„Nad on mulle kaks korda pakkumise teinud, et ma tuleks suvel nende eest mängima. Aga siiamaani olen Eesti koondise juures olnud ja ma pole veel sinna mängima jõudnud. Kui järgmisel suvel koondist ei ole ja nad teevad uuesti pakkumise, teen ehk TBT sel korral ära,“ rääkis Hispaanias Gipuzkoa võistkonnas klubikorvpalli mängiv Nurger Delfile.

TBT turniirisüsteem on karm, sest auhinnaraha saab ainult võitjatiim. Pingutus on aga seda väärt, sest miljon dollarit on isegi võistkonna peale ära jagatuna suur summa. Mängitakse viis viie vastu ja mõne erandiga NCAA reeglite järgi. Kohtumisi kannab üle ESPN.

„Ma arvan, et teda see rahasumma ei huvita. Tal on sellised miljonid taga, et tal on muud tegemised,“ ütles Nurger. Käesoleval hooajal teenib VanVleet Raptorsis 21,3 miljonit USA dollarit.