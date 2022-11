VIDEO | Eesti videoanalüütik kaitses jalgpallikonverentsil Katari: armutu materdamine tekitab minus kurbi emotsioone

Praegu Zürichi Grasshoppersis töötav Nappir on Katariga tihedalt seotud olnud. Ta aitas kolme aasta jooksul Katari noortekoondist ja teenis leiba sealses Aspire'i noorteakadeemias.

Nappir tunnistas ettekande alguses, et ta võib Katari suhtes kallutatud olla. „Seal elades ja sellesse projekti nii palju oma energiat andes, just MM-i ettevalmistuseks - kui mõelda, et on kaks või kolm mängijat, kes kuuluvad MM-il (Katari koondise) algkoosseisu - siis kõrvalt meediakajastust lugedes, kui armutult materdatakse Katari, tekitab see kurbi emotsioone. Kohapeal elades ei tundu see üldse nii halb ja must-valge, kui meediast võib tunduda,“ rääkis ta.

Seejärel tutvustas Nappir Katari riiki, MM-i võõrustavaid staadione ja Aspire'i akadeemiat. Lõpus esitasid konverentsi jälgijad talle küsimusi, millest osad olid Katari suhtes kriitilised.

Näiteks uuriti Nappirilt, kuidas ta teeb enda jaoks söödavaks fakti, et Katari MM on ostetud ja sadade inimelude hinnaga ehitatud.

„Mul õnnestus paljude inimestega suhelda ja sealset elu (näha). Ma ei olnud ainult jalgpallimullis. Ma ei tea sellest ostmisest midagi. Kas varasemate MM-ide korraldamine oli nii selge? Ma ei tea, miks seda eraldi välja tuuakse kogu aeg. Kas varasematel MM-idel pole midagi sellist juhtunud, et miks see ei ole nii suureks teemaks? Kui Kataril on raha, siis miks mitte MM endale osta. Kui Eestil oleks raha, võiks ka MM-i sisse osta ja kaheksa suurt staadionit teha. Selle vastu mul pole midagi. See on rohkem nende inimeste hingel, kes otsustasid ja teised kandidaadid üle lasid.

Nendest inimeludest... kuna ma ei olnud seal ise kohapeal staadioni ehitustel, siis ma ei saa seda kahjuks kommenteerida. Ma ei ole näinud ja kogenud seda. Ma tean, et kõik on seal vabatahtlikult ja paljud inimesed, kes on seal käinud, kellega olen rääkinud, siis nendele meeldib Kataris elada. Isegi kui nad peaks ära minema, tuleks nad tagasi. Ma isegi läheks tagasi sinna,“ vastas Nappir.