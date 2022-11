Baskonia korvikütt on teel Euroliiga rekordi poole. Sander Raieste: ulme, milliseid viskeid ta sisse paneb

23-aastane Howard on Euroliiga punktiviskajate edetabelis neljandal kohal, kusjuures ta on 19 punkti kirja saanud keskmiselt vaid 21 minutiga. Esikolmikus olevad Mike James (21,3 punkti), Sasha Vezenkov (20,8) ja Vasilije Micic (20,2) on kõik mänginud üle 31 minuti.

Kui 178 cm pikkune Howard suudab samamoodi jätkata, saab temast ühes arvestuses Euroliiga rekordiomanik. Praegu on ta 40 minuti kohta visanud 36,2 punkti. Euroliiga tippmarki hoiab Alphonso Ford, kes viskas hooajal 2000/01 Ateena Peristeri ridades 40 minuti kohta 30,2 punkti. Fordi järgi on nime saanud ka Euroliiga parima skoorija auhind.

Sander Raiestele on Howardi esitused jätnud sügava mulje. „Ma olen teda mängimas näinud põhimõtteliselt sama palju kui korvpallisõbrad, kes Euroliigat vaatavad. See on ikkagi ulme, milliseid viskeid mees võtab ja ära paneb. Tema puhul on suhteliselt tavapärane, et ta ei näe võib-olla korvi, aga viskab ikkagi palli sisse nii, et see rõngast ei puutu,“ rääkis Raieste Delfile pärast Baskonia neljapäevast 116:87 võidumängu Tel Avivi Maccabi üle.

„On super, et ta on seda nii väheste minutite jooksul teinud. Ta on kindel skoorija ja ta on meile väga suure lisakäigu andnud. Eriti viimastes kohtumistes, kus ta on tulnud pingi pealt. See on meile väga tähtis,“ lisas Raieste.

Howard on hoolimata keerulistest visetest suutnud olla Euroliigas kõrge efektiivsusega. Ta on kahepunktiviskeid tabanud 53,8 ja kolmepunktiviskeid 46 protsendiga.

Noore ameeriklase varasema karjääri põhjal oli selge, et tal on ainult üks suur trump - punktide viskamine. Selle tõestuseks on ka Howardi keskmine resultatiivsete söötude arv, mis on Euroliigas vaid 0,7. Pärast seda, kui Baskonia palkas Darius Thompsoni kõrval Pierria Henry näol ka teise mängujuhi, pole Howardi ühekülgsus enam võistkonna jaoks eriline probleem, sest ta saab keskenduda ainult viskamisele.

Euroliiga tabelis nelja võidu ja kahe kaotusega kolmandat kohta hoidva Baskonia järgmine mäng on reedel Eesti aja järgi kell 21.30. Külla sõidetakse Ateena Panathinaikosele.