KOMMENTAAR | Maailmarekord ja Meistrite liiga teine koht. Miks Eesti rammumeestele ei laulda hosiannat?

Ilmselt ei teadnud. Aga kuna lugema hakkasid, siis järelikult huvi on. Eesti rammumeeste seis on omapärane. Ühest küljest see spordiala siinmail närbub, uusi vägimehi eriti juurde ei tule, toimivat katusorganisatsiooni pole, tänavu jäi isegi Eestimaa rammumehe tiitel välja andmata. Ka Eesti olümpiakomitee süsteemi nad ei kuulu ja meedia sisuliselt seda ala ei kajasta. Tulemuste puhul fanfaare ei puhuta.