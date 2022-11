KOMMENTAAR | Eesti vajab rahvuskoondiste mänguhalli

Muidugi on meie nõrkuseks vahepeal totalitaarse ja vaese riigi võimu all olemine, kui rikkust kasvatada ja Eesti nimel globaalses spordi konkurentsis võistelda oli võimatu. Täna on meil olemas enda võistkonnad, kes suudavad Euroopa konkurentsis püsida, järelkasvu kasvatada ja ambitsioonikaid sihte seada. Kuid Eesti pallimängude ambitsioonikaid plaane piirab pidevalt üks takistus – meil ei ole piisava suurusega spordihalli selleks, et Eesti saaks olla Euroopa korvpalli või käsipalli finaalturniiri korraldaja maa, kutsuda siia Euroopa pallimängude tippusid ja pakkuda oma kogukonnale spordielamust, mis võistlustahet kindlasti kasvataks. Eesti korvpalliliit ja käsipalliliit ei saa taotleda ühegi finaalturniiri alaturniiri korraldamist, sest meil pole nõuetele vastavat pallimängude saali. Me ei ole islandlaste või sloveenlaste korvpalli ja käsipallifännide kaardil, sest Eestisse ei ole neil kunagi põhjust tulla.