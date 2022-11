Endine jalgpallijuht Sepp Blatter: Katari MM on viga

„Katar on viga. Tegelikult leppisime täitevkomitees kokku, et Venemaa peaks saama 2018. aasta MM-i ja USA 2022. aasta oma,“ sõnas Blatter Šveitsi väljaandele Tages Anzeiger. Katar valiti MMi võõrustajaks 2010. aasta detsembris.

Katari on viimastel aastatel saatnud pidevad skandaalid. Jalgpalli tippturniiri on varjutanud nii korruptsioonisüüdistused kui inimõiguste rikkumised, mis on eriti teravalt avaldunud võõrtööliste halvas kohtlemises.