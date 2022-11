OTSEBLOGI | Jaapani ralli: Neuville ja Evans heitlevad võidu nimel, kas Tänak lõpetab koostöö Hyundaiga poodiumil?

Veidi hiljem teatasid korraldajad, et sassi pööratud ajakava tõttu jäeti ka SS3 ära.

SS8 võitis Evans, kes kasvatas edu Neuville'i ees 5,9 sekundi peale. Kalle Rovanperä sõitis katse alguses vastu kaljuseina, lõhkus rehvi ning pidi selle ära vahetama. Soomlane kaotas seega katsel üle kahe ja poole minuti aega ning langes kuuendaks. Tänak näitas neljandat aega (+9,2) ja kerkis kokkuvõttes kolmandaks.

7,08 km pikkuselt 10. kiiruskatselt teenis esimese katsevõidu Tänak. Rovanperä mured aga jätkusid, sest selleks, et hooldusparki tagasi jõuda, otsustas Rovanperä sõita katse läbi katkise rehviga, et teist katki läinud, kuid vähem kulunud rehvi säästa ja see siis ülesõiduks alla panna. Ühtlasi sai ta starti hilinemise eest minutilise ajatrahvi. Pärast kümmet sõitjat peatati10. kiiruskatse ajutiselt, sest tee peal oli üks kanalisatsiooniluuk lahti tulnud.