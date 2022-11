OTSEBLOGI | Draama Jaapanis: Sordo masin põles maani maha, Neuville ja Evans jagavad liidrikohta, Tänak neljas, mitu katset tühistati

Jaapanis pannakse sel nädalavahetusel punkt autoralli MM-sarja hooajale. Ühtlasi on tegu Ott Tänaku viimase ralliga Hyundai ridades. SS2 võttis dramaatilise pöörde, kui Dani Sordo jäi tehniliste probleemide tõttu seisma ja tema auto süttis põlema. Hispaanlastel ei õnnestunud tulekahju kustutada ja auto põles maani maha. Sõitjatega on kõik korras. SS2 tühistati ja veidi hiljem otsustasid korraldajad ka järgmise kiiruskatse ära jätta. SS4 järel jagavad liidrikohta Thierry Neuville (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota). Tänak on neljas (+9,1).