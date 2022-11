Rovanperä Toyota sõitjate ruletist: kõige tähtsam on hea sisekliima

Kuigi Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala rääkis sügisel korduvalt, et tahab jätkata sama sõitjate koosseisusga, siirdub Lappi mitme maineka ralliväljaande andmetel uueks aastaks Hyundaisse, kus asendab Ott Tänakut.

Rovanperä rõhutas järgmise aasta meeskonnakaaslastest rääkides, et kõige tähtsam on hea sisekliima säilimine.

„Vähemalt seni on meie meeskond olnud väga hea. Tegelikult on Toyotal igal aastal meeskonnakaaslaste osas hea pakett olnud. Kõik on omavahel hästi läbi saanud, kuigi võistleme üksteise vastu,“ ütleb Rovanperä oma sponsori Unibeti pressiteates, vahendab Rallit.fi.

Küsimusele uue hooaja meeskonnakaaslaste kohta andis Rovanperä salapärase vastuse. „Kõik on olnud selgel positsioonil, et me oleme olnud tugevaim meeskond. Nii et nüüd vaatame, millised meeskonnakaaslased on järgmisel aastal,“ ütles oktoobri alguses 22-aastaseks saanud soomlane.

Rovanperä lisas, et võtab Jaapani ralli järel aja maha: „Jõulud veedan perega Soomes. Ma pole ammu Soomes käinud, nii et jõulud kodus veeta on tore asi.“