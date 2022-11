VIDEO | Hyundai meeskond jagas meenutusvideot Ott Tänakust

„5 võitu, 15 poodiumikohta, 101 kiiruskatse võitu. Need on olnud kolm intensiivset aastat sellest ajast, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja meiega liitusid. Jaapani ralli on nende viimane võistlus Hyundai värvides. Enne seda jagame teiega mälestusväärseid hetki,“ seisab Hyundai Instagrami postituse juures.