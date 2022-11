Kalevi spordihallis peetakse heategevuslik korvpallimäng, et aidata üles ehitada Kiievi Avangardi spordihall

Heategevusmängu raames saabuvad Ukrainast Tallinna sealsed tuntud sportlased ja meelelahutustegelased, sealhulgas ka ürituse Ukraina-poolne initsiaator Slava Medvedenko, kes tulnud kahel korral NBA meistriks ning kelle sportlastee algas samast Avangardi spordisaalist. Medvedenko müüs suvel enda NBA meistrisõrmused, et Ukrainat toetada.

Heategevusmängu eesmärk on koguda 100 000 eurot annetusi, et alustada Avangardi spordihalli renoveerimisega. Spordisaali toetuseks läheb kogu ürituse piletitulu, samuti on avatud annetusnumbrid: