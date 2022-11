Inglismaa tippjalgpallurid hakkavad kasutama Eestis loodud leiutist

Asjade interneti lahenduste arendaja Krakul sai valmis tootmiseelse prototüübi nutikast elektroonilisest sisetallast, mis aitab tippsportlastel vigastusi ennetada. Taldu testiti äsja edukalt Katari MMi jalgpallikeskuses ning Suurbritannia jalgpalliklubid eesotsas Inglismaa kõrgliigas mängiva Leedsi jalgpalliklubiga plaanivad võtta sisetallad aasta lõpus kasutusse.

Krakuli tegevjuhi Aare Aruniidu sõnul oli peamine väljakutse see, kuidas tagada elektroonika töökindlus sellises raskes keskkonnas. „Jalgpallurid ju sõna otseses mõttes trambivad trükkplaadi peal, see on elektroonika jaoks väga keeruline keskkond. Lisaks ei tohi elektroonika sportlast segada, see peab olema väga väike ja ergonoomilise disainiga. Nende väljakutsetega me oleme paar aastat maadelnud ja jõudnud nüüd kolmanda prototüübiga lahenduseni, mis pidas vastu katsetused reaalsetes kasutustingimustes,“ selgitas Aruniit.

Krakuli klient on firma nimega SportScientia. Ettevõtte juhi ja asutaja Peter Lazou sõnul muudavad nende nutikad sisetallad kvaliteetse biomehaanilise andmehõive kättesaadavaks füsioterapeutidele, meditsiini- ja spordispetsialistidele. „See on maailmas esmakordne, et selline tehnoloogia jõuab ülikoolide ja teadusasutuste kõrgtehnoloogilistest laboritest välja kasutusse.“

Lazou sõnul ei leidnud nad enne eestlastega koostöö alustamist sobivat uurimis- ja arenduspartnerit, kes oleks Krakuliga samal tasemel ning aitaks visiooni ellu viia. „Nüüd, pärast mitmeaastast tööd ja mitmeid disaini iteratsioone, testides ja valideerides oleme Krakuli ja Devtailori abiga jõudnud tootmisetappi.“ Eesti IT-arendusbüroo Devtailor Software arendas välja sisetaldade kasutamiseks vajalikud veebi- ja mobiilirakendused.