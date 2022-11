Teadmata kadunud suusahüppaja eksnaine: esmalt tuli reetmine, siis lahkuminek ja nüüd see

„Me pole märtsist saadik koos elanud ja oleme suhelnud ainult lahutuspaberite asjus. Sain tema (riigist) lahkumisest teada alles siis, kui ta kadunuks kuulutati. Kuulsin seda ühelt tema pereliikmelt,“ rääkis Hajkova Tšehhi ajalehele Blesk, kirjutab Ilta-Sanomat.

Arvatakse, et Hajek reisis Malaisiasse. Tšehhi välisministeerium on kinnitanud, et Malaisia Langkawi saartelt otsitakse üht Tšehhi kodanikku.

Kuigi Hajek ja Hajkova lahutasid ametlikult alles septembris, lõppes nende ühine kooselu juba kuid varem. Viis aastat kestnud abielu lagunes, kui eksportlane ja nüüdne treener pettis oma elukaaslast ühe oma õpilasega.

Vaatamata tormilisele lahkuminekule loodab Hajkova, et tema endine abikaasa leitakse elusana ja tervena. Ta tunnistab, et uudiste jälgimine on olnud tema jaoks raske.

„See ei ole lihtne... Kogu aeg tuleb uusi lööke: kõigepealt tuli reetmine, siis lahutus ja nüüd see. See on kurnav,“ lausus tšehhitar.

35-aastane Hajek saavutas sportlaskarjääri parima koha MK-sarjas, kui oli korra neljas. 2010. aasta Vancouveri olümpiamängudel sai ta nii indiviaal- kui meeskonnavõistluses seitsmenda koha. Tänavusel Pekingi olümpial juhendas ta Tšehhi naiste hüppekoondist.