Ragnar Klavani tantsusaates osalemine jõudis Briti meediasse

Suurbritannia tabloidleht The Sun kirjutab, et endine FC Liverpooli jalgpallur näitas oma talenti kodumaises „Tantsud tähtedega“ saates.

Tabloidleht kirjutab, et eestlane pidi vastama ka küsimusele, kumb on parem treener – kas Liverpooli boss Jürgen Klopp või tema tantsupartner Kerttu Tänav .

„Kvaliteet on sama. Ainus vahe on selles, et Kerttu ei karju ega sõima mind karmis saksa keeles,“ kõlas Klavani vastus.

The Sun vahendas ka fännide sotsiaalmeedia postitusi. Seal märgiti näiteks: „Ta on parem kui Tony Adams, see on kindel.“