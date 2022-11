Venemaa suusatäht Bolšunov sai treeningul vigastada

Paari nädala eest teatas rahvusvaheline suusaliit FIS, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa ka tänavu nende egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda. See tähendab, et ka järgmise aasta veebruaris algavad maailmameistrivõistlused peetakse ilma venelaste ja valgevenelasteta.