Bayerni peatreener: meid premeeriti ideaalse alagrupiturniiri eest PSG-ga

„See on tugev vastane. Meil olid juba alagrupis tugevad rivaalid. Ideaalse alagrupiturniiri eest meid ei premeerita. PSG ei ole meiega mängimisest ka ülearu põnevil. Kuid mäng on veel kaugel, maailmameistrivõistlused on ees,“ kommenteeris Nagelsmann kehva loosiõnne.