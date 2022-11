Eesti jalgpalliliit alustas noorte arendamise projekti „Mängija teekond tippu“

„FIFA ja meie enda analüüsidest saadud informatsioon võimaldab meil täpsemini planeerida järgmisi tegevusi nii organisatsiooni sees kui ka väljapoole,“ rääkis Mario Hansi. „On ülimalt oluline, et tegutseme läbimõeldult ja targalt ja leiame oma ressursile maksimaalselt efektiivse kasutuse. Kogu analüüs näitab, et teadmised on kõikide järgmiste tegevuste alus, kui suudame tõsta teadmiste kvaliteeti ja nende jagamise ulatust, loome eeldused, et Eesti jalgpallis tehakse igal tasandil paremat tööd.“