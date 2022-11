Kyrie Irvingu tõus ja langus – kümme eksisammu, kuidas armastatud NBA tähest sai vandenõuteoreetikust paaria

Eelkõige jäi 188 cm pikkune Irving silma oma imelise pallikäsitlusega - 2011. aasta draftis esimesena valitud korvpallur saatis kümnete erinevate petetega vastased kohvile ning pakkus seejärel korvis all imelisi „tsirkuseviskeid.“ Suure tõenäosusega on ta peale Allen Iversoni lõpetamist osavaim NBA korvpallur (mitte parim, vaid osavaim - E. K.). 2014. aastal MM-kulla võitnud ja USA parimaks korvpalluriks valitud Kyrie oli meeletult populaarne ka fännide seas. Kümme aastat tagasi lõi plakatipoiss Pepsi reklaamide jaoks onu Drew tegelaskuju, kus ta vanainimeseks maskeerituna tegi tänavakorvpalli platsidel noortele säru. 2018. aastal ilmus ka Uncle Drew komöödiafilm, mis 18 miljonilise eelarve juures tegi kassat 50 miljoni eest.

30-aastane Irving võiks olla praegu oma oskuste ja populaarsuse laineharjal. Ent selle asemel on ta platsiväliste tegudega põletanud nii palju sildasid, et tema NBA karjääri jätkumine on suure küsimärgi all. Mis läks viimasel viiel aastal valesti?