Liverpooli omanikud on valmis kuulsa jalgpalliklubi maha müüma

Väljaanne The Athletic teatas esmaspäeval, et Liverpooli omav investeerimisfirma Fenway Sports Group plaanib oma kasuliku investeeringu lähitulevikus rahaks teha.

Ameerika firma omandas Inglismaa kuulsa klubi 2010. aastal umbes 300 miljoni naela eest ning on ilmselge, et FSG teeniks nüüd tohutu kasumi.

„FSG poole on korduvalt pöördunud kolmandad isikud, kes on soovinud saada Liverpooli omanikuks. Oleme juba varem öelnud, et sobivate asjaolude ja tingimuste korral võiks mõelda uutele omanikele, kui see on klubi huvides,“ ütles FSG esindaja The Athleticule.