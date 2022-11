Latvala kergitas Toyota Rally2 projektilt saladuseloori

Rallit.fi kirjutas juba oktoobris, et Toyota on Rally2-autot salaja ehitatud tükk aega ning tehtud on ka esimesed testisõidud. Neid ei peetud meeskonna ametlikel testialadel Kesk-Soomes, vaid piirkonnas, kus sai uudishimulikke pilke paremini eemal hoida.

„Seda autot on pikalt planeeritud ja mõeldud. Sellegipoolest on auto tegelikku arendustööd tehtud väga lühikest aega. Arendustöö on alles päris alguses,“ sõnas Latvala nüüd Rallit.fi-le.

Rally2-autodega sõidetakse näiteks MM-sarja teises klassis ehk WRC2-s. Turg on suur ja seda on viimasel ajal domineerinud Tšehhi kaubamärk Škoda, mis esitles eelmisel nädalavahetusel Saksamaal oma uut RS Fabia Rally2 autot. Selle kategooria masinad on ka näiteks Hyundail, Fordil ja Citroënil.

Latvala sõnul käib hetkel tihe testimine. „Ütleme nii, et esialgsed plaanid on, et auto jõuab klientide käsutusse alles järgmisel aastal. See aasta on puhtalt katsetamine,“ nentis tiimijuht. „Peame meeles pidama, et konkurendid on tõesti tugevad. Škoda ja ka Hyundai ja Ford on seal olnud väga pikka aega. Neil on selles klassis palju kogemusi.“

Latvala ei osanud öelda, kas Toyota paneb tulevikus välja ka oma WRC2 klassi meeskonna.

„Vähemalt praegusel etapil ei oska ma öelda, kas meil tuleb oma meeskond. See on rohkem kliendikeskne projekt,“ lisas Latvala.

Toyota esitleb oma Rally2 autot sel nädalal toimuval Jaapani MM-rallil.