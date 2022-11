Inglismaa Premier League`is vallandati juba viies peatreener

Hasenhüttl oli Southamptoni juhendajaks tõusnud 2018. aasta detsembris ning juhtis meeskonna eelmistel hooaegadel Inglismaa meistriliigas vastavalt 16., 11. ja kahel korral 15. kohale. Tänavust hooaega on alustatud ebaõnnestunult ning 14 vooruga on kogutud vaid 12 punkti, mis ei anna enamat 18. kohast. Viimasest üheksast mängust on klubi suutnud võita vaid ühe.