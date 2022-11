Oleme uhked selle üle, et eesti kooliõpilased on saavutanud rahvusvahelistes PISA testides järjest suurepäraseid tulemusi. Sealt kogutud teadmised peaksid peegeldama 15-aastaste õpilaste valmisolekut iseseisvaks eluks ehk seda, kui võimekad on nad tänu omandatud oskustele ja teadmistele tulevases elus läbilöömiseks.