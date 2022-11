11 KÜSIMUST | Kes on meistriliiga parimad mängijad, suurimad üllatajad ja pettumused? Milline üleminek oli parim, milline halvim?

Kalvet: Alex Matthias Tamm. Nõmme Kalju esiründaja oli hooaja esimeses pooles suurepärases hoos ning juba oli käega katsutav ka pääs koondisesse, kuid vigastus tuli väga halval hetkel. Tammel oli tegelikult hooaja esimeses pooles potentsiaali oli selgelt parim ründaja Eesti kõrgliigas, kuid probleemid tervisega ei lubanud tal täit potentsiaali avada. Seega on parimaks nimetamine ikkagi omajagu avansiga. Leheste: Robi Saarma. Statistikasõbrana panen näpu Robi Saarma (16 väravat) peale. Väravaküttide edetabelis jääb ta Zakarika Beglarišvilile (21) alla, aga Eesti passiga grusiin on teatavasti paberitega poolkaitsja. Vatter: Robi Saarma. 21-aastane Saarma tõestas oma esimesel Premium liiga hooajal, et väravaküti leidmiseks ei tule Paidel (ja ka teistel Premium liiga klubidel) ilmtingimata välismaalaste poole piiluda. 16 väravat ja 9 resultatiivset söötu on debüüthooaja kohta väga viisakad numbrid. Kaljurand: Robi Saarma. Eeldatavasti läinuks siia veel paar nädalat tagasi Tamme nimi, aga Kalju esiründaja oli ja on hooaja lõpus hädas vigastustega, mistap vägeva lõpuspurdiga (viimases kaheksas mängus saldo 4+5) haarab ääreründaja Saarma koha endale.

Kalvet: Markus Soomets. Soomets on Floras olulist rolli mänginud ka kahel eelmisel hooajal, kuid tänavu oli ta sisuliselt asendamatu mees. Tema mänguminutide arv kasvas peaaegu kaks korda ning kindlad esitused koduliigas tõstsid ta ka Eesti koondise algkooseisu. Talvel on 22-aastane Soomets ilmselt florakate suurim müügiartikkel.

Leheste: Konstantin Vassiljev. Flora mäng maestro Vassiljevi ja Vassiljevita on kui Kati karuga ja ilma karuta - pean silmas just loovuse ja rünnaku ülesehitamise poolt.

Vatter: Ioan Jakovlev. 24-aastane mängumees on sel hooajal oma tehniliste oskuste ja väljakunägemisega kaitsjatele kõvasti peavalu valmistanud. 13 resultatiivse sööduga on ta väravasöötude edetabelis kindlalt esikohal ning kui panna sinna lisaks veel kuus löödud väravat, siis lihtne matemaatika ütleb, et 42-st Kalevi väravast pea pooltel on Jakovlevi jalg mängus olnud. Võib vaid ette kujutada, milliseid numbreid suutnuks ta näidata mõne kohaliku tippklubi eest mängides.

Kaljurand: Zakaria Beglarišvili. Jah, suurtes esinelikuga mängudes võiks Levadia keskväljale panna minu või tabureti ja suurt vahet poleks (Ääremärkus. minu ja tabureti erinevus on selles, et ma suudan kolm minutit joosta). Ent teisalt oli Eesti passiga grusiin väikeste vastu väga võimas ning tõi ainuisikuliselt Levadiale punkte - ilma temata võinuks tiitliheitlus päädida märgatavalt varem.