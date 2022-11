Snuukritäht Ronnie O'Sullivan võitis järjekordse tiitli, kuid sattus konkurentide kriitika alla

Kaheksandas frame'is sai Trump hakkama aga maksimumseeriaga ehk teenis järjest 147 punkti. 147-punktiline seeria on snuukrimaailmas kõrgelt hinnatud ning enamikel turniiridel on selle eest määratud ka eraldi auhinnaraha. Kui snuukris on tavaline, et konkurent õnnitleb sportlast maksimumseeria puhul, siis pühapäevases finaalis O'Sullivan Trumpi kätt suruma ei läinud. Trump tegi võiduka frame'iga seisuks 2:6.