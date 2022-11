Eesti kurlingunaiskond võitis koduse MK-etapi!

Eesti esindusnaiskond kogus turniiri käigus viis võitu ja kaks kaotust. Poolfinaalis alistas Eesti naiskond Norra esindusnaiskonna Team Rørvik tulemusega 9:5. Finaalis mindi vastamisi Saksamaa koondisega, kelle üle saadi võit tulemusega 5:4. Eesti esindusnaiskond alistas turniiri alagrupi mängus ka oma tulevase vastase EMi B-divisjonis Tšehhi naiskonna, kelle üle saavutati võit tulemusega 7:4.



Naiskonna kapteni Marie Kaldvee sõnul oli turniiri teine päev keeruline, eestlannad pidid tunnistama Šveitsi ja Norra naiskondade paremust. „Napid kaotused viisid meid natuke tsoonist välja. Küll aga saime playoffis näidata oma taset ning peale võitu Itaalia üle hoidsime hoogu sees,“ kommenteeris Kaldvee.



Eesti naiskonna veerandfinaali vastane Itaalia naiskond oli turniiri kindel favoriit. Itaalia naiskond kuulub Euroopa kümne tugevaima hulka ning mängib eelseisval EMil A-divisjonis. Naiskonna kapten on Stefania Constantini, kellel on ette näidata 2022. aasta olümpiamängude kuldmedal segapaaris kurlingus.



Kokku võistles kodusel MK-etapil 15 võistkonda kümnest Euroopa riigist, neist mitme jaoks oli tegemist viimase rahvusvahelise võistlusega enne sel kuul algavat kurlingu EMi.



Kaldvee lisas, et naiskonna jaoks oli tegemist viimase turniiriga enne EMi. „Loomulikult on hea meel enne EMi näidata oma taset ja prooviturniir võita. Mul oli väga tubli tiim, koos tulime ka kõige keerulisematest olukordadest välja, panime oma oskused ja hea tiimitöö hästi tööle,“ lisas ta.



Eesti esindusnaiskond treenib eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks šotlasest tipptreeneri Derek Brown juhendamisel. Eesti kurlingunaiskonna koosseisusu kuuluvad Marie Kaldvee (kapten), Liisa Turmann, Kerli Laidsalu ja Erika Tuvike.



Euroopa meistrivõistlused kurlingus algavad 18. novembril Rootsi linnas Östersund ning Euroopa parimad võistkonnad meeste ja naiste kurlingus selguvad 26. novembril. Eestit esindavad tiitlivõistlusel Marie Kaldvee naiskond ja Eduard Veltsmani meeskond, mõlemad võistkonnad võistlevad tänavu B-divisjonis.