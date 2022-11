VIDEO | Võistlustulle naasev Erika Kirpu vigastustest: sain aru, et keha vajab puhkust

„Eks olete märganud, et hooaja algusest peale pole ma võtnud osa ühestki võistlusest,“ alustas Kirpu. „Mul on kõik korras, aga tekkinud on mõned tervisehäired, mis ei lase täismahus trenni teha. See on ka põhjus, miks ma pole saanud võistelda. On väga palju kuulujutte, mida ei tasu kuulata.“

„Juba neli aastat on mind häirinud randmevigastus. Paljud seda ei tea, aga enne (Tokyo) olümpiat oli mul isegi plaanis operatsioon, kuid otsustasin siiski konservatiivse ravi kasuks,“ jätkas Kirpu. „See ei olnud kerge otsus, sest tol hetkel ei olnud prognoosid kõige paremad, aga tundsin, et see otsus on kõige õigem. Viimased aastad olid päris keerulised, sest käsi nõudis palju tähelepanu, aga lõpuks harjusin ära rutiini ja valuga.“

„Võib-olla saaksin isegi samamoodi edasi minna, aga vahepeal tuli veel üks vigastus: puusa sideme rebend. See ei lasknud üldse vehelda. Siis sain aru, et keha nõuab puhkust,“ tõdes ta. „Sellise trauma puhul Eestis operatsiooni ei tehta. Doktor Mihkel Mardna otsustas läbi viia protseduuri, mis pidi aitama. Lisaks sellele otsustasin läheneda mitmekülgselt oma taastumisele, milles aitavad mind minu treeningkaaslased Itaaliast.“

„Viimastel kuudel on tehtud iga päev väga palju tööd selleks, et käe ja puusavigastustest terveneda. Asi läks juba paremaks, ma juba suudan vehelda, aga tunnen, et veel on pikk tee ees,“ sõnas Kirpu, lisades, et naaseb võistlustulle sel nädalal toimuval Tallinna Mõõga MK-etapil. Ta osaleb sedapuhku vaid individuaalturniiril. „Sportlase elu ongi selline, et tuleb erinevate olukordadega hakkama saada. Pean praegu rohkem tähelepanu pöörama tervisele. Mulle meeldib vehelda kodupubliku ees ja igal juhul tahtsin end proovile panna. Tulge kindlasti kõik tüdrukutele kaasa elama!“