KOMMENTAAR | Kogukonna kaasamise keerukus

Spordi loomulik areng jätkus, vaatamata spordibaaside kitsikusele leiti võimalusi ja vahendeid sobiva ala harrastamiseks. Maapiirkondades esines samas ka veel lapsevanemate umbusku ja vastuseisu, ent noorte pürgimusi ei suudetud enam pidurdada. Spordipisikul on suur jõud, suuremaks teeb selle veel teadmine, et esindad oma linna, oma maakonda, oma küla. Loomuliku spordi kuldaeg oligi vast kuuekümnendatel. Profisport polnud veel ennast kehtestanud, dopinguteema veel teadvustamata. Samas oli ühiskond jõudnud välja sõjajärgsete aastate stressist, sport kui vabaaja tegevus saanud järjest enam tegevusruumi. Loomulik oli veel see, et andekas spordipoiss või -piiga elas oma kodukohas, spordi internaatkooli teema tõusis esile alles 60-ndate teises pooles. Pürgis kõigepealt parimaks oma koolis, seejärel linnas või maakonnas. Edukaimad pääsesid Eesti koondisse, see oli juba peaaegu tipp. Siis kaasnesid sõidud, laagrid, suuremad jõuproovid.

Eestiski, kus üksikute alade entusiastid asusid hoogsalt tegutsema juba eelmise sajandi algul, jõudsid spordi kui nähtuse viljad laiema rahva ette alles eelmise sajandi 30-ndatel aastatel. Paul Kerese, Kristjan Palusalu, meie laskurite ja teistegi edu rahvusvahelisel areenil tõstis tugevalt eestlaste rahvusteadvust. Spordimeestele tehti sügav kummardus ning aina enam noori innustus aktiivsest kehalisest liikumisest, saades üle veel eelmisel kümnendil valitsenud kahtlustest nn rekordspordi osas. Vaidlused rahva- ja võistlusspordi teemal ei vaibunud ka nendel edukatel tõusuaastatel. Paljud pedagoogid ja lapsevanemad ei pooldanud võistlussporti, väites, et rekordil pole midagi ühist lapse tervishoiuga. Esitati koguni arvamusi, et võistlussport tuleb välja lülitada kehalise kasvatuse süsteemist. Peale jäi siiski seisukoht, et võistlussport ja massisport ei ole mingis vastuolus, vaid täiendavad üksteist.

Tähtsad olid aga ka kohalikud võistlused. Siiani räägitakse (eeskätt vanem generatsioon) Tallinn-Tartu linnavõistlustest nii kergejõustikus kui korvpallis. Need olid sündmused. Olid Eesti-Soome maavõistlused, Balti turniirid. Oli oma spordielu, olid ka omad unistused. See polnud ainult meie teema. Ameerikaski on ilmunud mitmeid raamatuid ja vändatud filme visadest ja innukatest jooksumeestest, kes väikesest kohast sirgunutena on jõudnud oma unistuste mäele – olümpiamängudele! Need on toredad lood, aga samas on ka selge, neid enam tagasi ei saa ja tegelikult, ega keegi väga enam ka ei igatse. Need asjad lihtsalt enam ei tööta.

Tallinn-Tartu linnavõistlus kergejõustikus pole enam see magnet, mis huvilisi köidaks. Tartu korvpalimeeskonnas oli omal ajal (ilmselt viimasena) ikooniks Marek Doronin, kes mängis kodulinna klubis kõik oma mänguaastad 2000-2016. Karjääri lõpuosas saatsid teda veidi õelad kommentaarid, miks siiski ei pürginud mujale. Rapla korvpallimeeskonna taasloomine kõrgliiga tasemel käivitus esmalt sel põhimõttel, et omad andekad poisid Janar Soo ja Rait-Riivo Laane saaksid kodurahvast rõõmustada. Viie aasta jooksul nad seda ka tegid, Sool küll segasid vigastused. Siis liikusid mõlemad edasi, Laane on jõudnud suure ringiga koduklubisse ka tagasi. Kristjan Kangur, Pärnu poiss, jõudis oma pika karjääri jooksul kodupubliku ette vähemalt ühel aastal, 2021. Eks Euroliiga tasemelgi on sellised ühe klubi saurused jäänud ajalukku, Juan Carlos Navarro mängis FC Barcelonas 20 aastat, vahepeal käis ühel aastal küll ka NBA-s, lõpetas karjääri 2018.